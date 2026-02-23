Fue gimnasta competitivo: El sorprendente pasado "fitness" de Rodrigo Villegas de cara a Viña 2026

23 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Por tercera vez, Rodrigo Villegas se presentará hoy lunes 23 de febrero en la Quinta Vergara, buscando replicar el éxito obtenido en 2023, cuando conquistó las ansiadas Gaviotas de Oro y de Plata ante un público que celebró su rutina.

El humorista encargado de hacer reír esta noche al exigente Monstruo cuenta con una extensa trayectoria en la comedia. Sin embargo, existe un capítulo de su vida que pocos conocen: su pasado como gimnasta. Antes de dedicarse profesionalmente al humor, Villegas practicó gimnasia, compitió en distintos torneos e incluso participó en un campeonato de Gimnasia Aeróbica Competitiva.

"Había un buen nivel de gimnasia aeróbica el ’94"

El propio artista reveló esta faceta en 2023 durante una entrevista con un programa de Chilevisión, donde mostró fotografías que confirmaban su pasado “fitness” en los años 90, época en la que participó en diversos certámenes competitivos.

Junto con entregar detalles de su juventud, Villegas compartió una imagen que lo muestra realizando un salto durante un campeonato desarrollado en Antofagasta en 1994.

Casa Estudio de Chilevisión

"Tiene una historia esa foto. Después de ese salto el escenario se quebró, pasé hasta abajo y me quedó la mitad del cuerpo allí. Había 5 mil personas y se c... de la risa", reveló.

Sobre el nivel competitivo de la época, agregó: "Había un buen nivel de gimnasia aeróbica el ’94 en Chile", señaló el humorista, quien también precisó que nuestro país "tuvo campeones y vicecampeones mundiales en distintas categorías".

Instagram

Esta noche, Villegas vuelve a enfrentar el desafío de domar al Monstruo, que suele ser especialmente exigente con los humoristas. Pero no estará solo: la jornada abrirá con Pet Shop Boys y cerrará con la presentación de Bomba Estéreo.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña