"Fue un trago agridulce": Esteban Düch aborda el impacto de George Harris antes de debutar en Viña

23 feb. 2026 - 14:10 hrs.

Este lunes se llevó a cabo la conferencia de prensa del comediante venezolano Esteban Düch, quien se presentará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara este martes 24 de febrero.

No cabe duda de que es un gran reto para el humorista pararse frente al exigente público del Festival de Viña del Mar 2026, luego del comentado show que dejó su compatriota George Harris en la edición pasada.

Esteban Düch y su llegada al Festival de Viña

Sobre lo que fue la rutina de Harris, la cual fue catalogada como "aburrida" y le valió ser devorado por un hambriento "Monstruo", Düch dijo que fue "un poco agridulce" que tras ello se alzara su nombre como un buen ejemplo de humor internacional.

"Es un colega que admiro mucho, desde que fundó el stand up en Venezuela, y fue un trago agridulce porque veníamos de esto que no fue agradable. Pero a la vez, el público chileno y, sobre todo, mis seguidores, me empezaron a ofrecer mucha validación, muy bonita", sostuvo.

Según contó, los comentarios más recurrentes eran que "acá tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile y está, por ejemplo, Esteban".

Justamente, el ser uno de los más nombrados "fue una validación muy bonita al trabajo que uno ya tiene años haciendo en esta tierra".

