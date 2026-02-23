"¿Hay alguna pregunta sobre mi?": Esteban Düch se desliga de la pasada presentación de George Harris

23 feb. 2026 - 17:00 hrs.

La tarde de este lunes el comediante venezolano, Esteban Düch, quien pondrá el humor la tercera noche de esta edición del Festival de Viña 2026, realizó la conferencia de prensa previo a su debut en la Quinta Vergara, tras ser uno de los artistas más pedidos para esta edición.

Aunque Esteban ya era conocido en la escena del humor chileno, la pasada presentación de George Harris, le dio una exposición aún mayor, sin embargo, calificó la situación como algo agridulce porque según dijo, lo que ocurrió con George no fue agradable, pero al mismo tiempo fue bonito recibir esa validación que lo trajo hasta acá.

Reírse de lo que duele

Hay gran expectativa con lo que pueda ocurrir durante la rutina del comediante venezolano, pero la sensación es positiva. Esteban tiene más de diez años viviendo en Chile, sus primeros pasos en el humor los dio en bares de la capital chilena, por lo que entiende muy bien al público.

Para él, llegar a la Quinta Vergara y enfrentar no solo al público presente, sino a los millones de televidentes que han estado sintonizando el Festival, es algo desafiante, pero se aseguró de preparar una rutina que vaya más allá de generaciones y nacionalidades.

Düch confesó que le gusta el humor chileno y esa ha sido la clave para conectar con el público. Además, ha sido telonero y compañero de escenario de varios referentes del humor local, Edo Caroe y Luis Slimming son algunos de ellos.

En ese sentido, intentó desligarse de lo ocurrido con Harris y al recibir varias preguntas sobre su colega, dijo entre risas "¿Hay alguna pregunta sobre mí?".

Respecto a las críticas sobre la forma en la que aborda el estereotipo impuesto al migrante venezolano Esteban citó al mencionado Edo Caroe y dijo que "la comedia hace más liviano el peso de la existencia".

En ese sentido, aclaró que no puede ofender a los extranjeros, porque él lo es y en sus shows habla desde sus vivencias y los mismos estereotipos que le han impuesto por su nacionalidad. "La comedia viene en principio de lo que duele y se puede tener la habilidad de transmutarlo, hacerlo más digerible, y reírnos de eso", concluyó.

