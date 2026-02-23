"Hemos puesto a otros países celosos": Jesse & Joy profundizan sobre su enorme cercanía con el público chileno

23 feb. 2026 - 16:45 hrs.

Durante esta jornada, los mexicanos de Jesse & Joy arribaron al país para prepararse para su tercera vez en el Festival de Viña del Mar, donde, de manera simbólica renuevan el pasaporte chileno, ya que son incontables las veces que han pisado Chile.

Los hermanos estuvieron en la conferencia de prensa donde precisamente, conversaron sobre su estrecha relación con el público chileno y cómo han mantenido viva esa llama a lo largo de los años.

"Hemos puesto a otros países celosos"

Frente a la pregunta de la prensa, Joy comentó que efectivamente existe un lazo muy estrecho con su público chileno que incluso ha sido tema en otras entrevistas que han dado.

Aton

"Yo creo que lo han llegado a escuchar en algunas otras entrevistas, porque lo hemos dicho, hemos puesto a otros países celosos porque la conexión que tenemos con Chile siempre ha sido muy bonita, ha sido muy estrecha yo creo que después de casa es de los lugares que nos han hecho sentir en hogar, en familia desde muy al principio", partió diciendo Joy Huerta.

Además, agregó: "Una parte de mí tiene ahí la sensación de que en vidas pasadas pudimos haber sido chilenos, lo tengo muy claro (...) ha sido muy lindo venir (...) es de los lugares en donde más disfrutamos", cerró la voz del dúo.

"Cada vez que vemos Chile en el calendario sentimos mariposas en la guatita", comentó Jesse complementando a su hermana.

