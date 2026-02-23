"Muchos personajes" Claudio Moreno adelanta sorpresas en show de Rodrigo Villegas en Viña 2026

23 feb. 2026 - 17:55 hrs.

Durante la emisión del programa de La Hora de Jugar de hoy, Juan Andrés Salfate y Laura Prieto tuvieron una conversación con Claudio Moreno quien contó algunos detalles de la presentación de su amigo Rodrigo Villegas esta noche en el Festival de Viña.

Primero comenzó diciendo que tenía toda la fe puesta en el humorista ya que iba a presentar humor, música, baile y por sobre todo risas sobre el escenario.

"Trae la visita de sus personajes"

El artista comentó que su amigo traerá cosas muy novedosas al Festival y que seguramente sorprenderá a todo el público.

La Hora de Jugar, Mega.

"Rodrigo Villegas trae grandes sorpresas, mucha música, mucho humor, mucho ingenio, mucho carisma, mucho ángel y también trae la visita de sus personajes, va a estar el Máquina, el Mathiu, van a estar, muchos personajes (...)", comentó el comediante y bailarín.

Cuando Moreno iba a contar en detalle lo que se venía para esta noche, la comunicación se cortó y quedamos en misterio de qué es lo que pasará hoy en el Festival de Viña del Mar.

