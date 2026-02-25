Cantaron con Kidd Voodoo: NMIXX sorprende en Viña 2026 con cover de "Ponte Lokita"

25 feb. 2026 - 02:42 hrs.

Con un explosivo comienzo, la agrupación surcoreana de K-pop NMIXX dio sus primeros pasos en su esperado debut sobre el escenario de la Quinta Vergara durante la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

El grupo abrió su presentación con algunos de sus mayores éxitos, como “TANK”, “O.O” y “DASH”, canciones que hicieron vibrar a su fanaticada en la madrugada de este jueves.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la jornada fue el inesperado cover de “Ponte Lokita”, éxito del género urbano chileno lanzado en 2025 por Katteyes y Kidd Voodoo, cantante quien apareció sorpresivamente en el escenario.

La reinterpretación realizada por NMIXX sorprendió al público y desató la euforia en la Quinta Vergara, marcando uno de los puntos más altos de su show.

