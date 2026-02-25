Esteban Düch arrasó en Viña 2026 con una hilarante versión migrante de "Un mamut chiquitito"

25 feb. 2026 - 01:44 hrs.

El final del show de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026 hizo que el monstruo se rindiera ante sus pies y le entregara la Gaviota de Oro.

El comediante les recordó a los asistentes una popular canción infantil llamada "Un mamut chiquitito" y les contó que haría una versión diferente, pues ahora el animal quería emigrar.

Poco a poco, y a través del pegajoso éxito, el artista comenzó a contar la historia, con desenlaces un poco desafortunados, situación que sacó carcajadas en los presentes.

