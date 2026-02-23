Anuncian intensa ola de calor en Santiago y valles centrales: Temperaturas alcanzarían los 37 °C

23 feb. 2026 - 08:10 hrs.

Un intenso calor se dejó sentir en la Región Metropolitana durante el pasado fin de semana, luego de que los termómetros alcanzaran los 34 °C durante la tarde del domingo 22 de diciembre.

Sin embargo, no será la única jornada con altas temperaturas, ya que habría marcado el comienzo de una ola de calor que se registraría esta semana.

Nueva ola de calor

De acuerdo al informe del periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, estamos en medio de una nueva ola de calor, no solo en la Región Metropolitana, sino que en todos los valles de la zona central.

Mega

El experto explicó que "sería la cuarta ola de calor del presente verano, la tercera de este año, porque la otra fue en diciembre".

En ese sentido, Sepúlveda señaló que el domingo se marcaron 34 °C, máxima que se repetirá este lunes en Santiago, aunque habrá sectores donde llegarán a los 37 °C.

"Hasta el miércoles se marcaría la ola de calor", indicó Sepúlveda, cuando la extrema llegue a los 33 °C.

