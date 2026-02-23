Se lo bailó todo: Fanática de Gloria Estefan viajó desde Suecia para acompañarla en Viña 2026

23 feb. 2026 - 09:35 hrs.

Este domingo 22 de febrero llegó el gran día, con el comienzo del Festival de Viña del Mar en su 65.ª edición, el cual tuvo desde baile, risas y romanticismo.

La encargada de abrir la jornada inaugural fue la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan. Inmediatamente una vez comenzó "Oye mi canto", el público en la Quinta Vergara dejó sus asientos para sacar sus mejores pasos.

Fervor en la primera noche de Viña 2026

Su show hizo vibrar a los asistentes que llegaron de todo Chile y el mundo, tal fue el caso de una asistente que viajó directamente desde Suecia para decir presente en el show de la intérprete de la "Conga".

Mega

Posteriormente vino el humor, el cual estuvo a cargo del imitador Stefan Kramer, que logró llevarse las gaviotas de Plata y Oro en su cuarta vez en Viña.

La noche la cerró con todo el romanticismo el italiano Matteo Bocelli. "Te amo" y "cásate conmigo", fueron las frases que más se repitieron durante la presentación del hijo de Andrea Bocelli.

