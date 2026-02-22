Mega y la ANFP firman acuerdo para la transmisión exclusiva de los partidos de la Selección Chilena

22 feb. 2026 - 19:12 hrs.

Mega y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sellaron durante este domingo el acuerdo para la transmisión exclusiva de los partidos de la Selección Chilena para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

El acuerdo lo firmó el Presidente de Megamedia, Carlos Heller y el Secretario General de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Jorge Yunge.

La ceremonia se realizó en el Hotel Sheraton de Viña del Mar, ciudad donde esta noche Mega y todas sus plataformas transmitirán la jornada inaugural del Festival de la Canción 2026.

Tras concretarse la firma oficial de los derechos de transmisión, Megamedia transmitirá las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal, además de Argentina, Uruguay y Paraguay, que también contarán con partidos oficiales por el Centenario.

No solo habrá transmisión exclusiva de Clasificatorias

El acuerdo de nuestro canal y la ANFP no solo contempla los partidos de la Selección Adulta en Clasificatorias, sino también los encuentros en Fecha FIFA y los amistosos de las selecciones juveniles y femeninas en torneos FIFA y Conmebol.

El Presidente de Megamedia, Carlos Heller, señaló que "estamos agregando un nuevo hito a Mega", agregando que "vamos camino al Mundial de 2030, muy agradecido de este proceso".

"Con esto, queremos devolver la mano, transmitiendo estos grandes eventos que son los que nos unen. Esto nos interesa. Con energia, unir al país", manifestó.

Asimismo, Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, valoró el acuerdo y detalló que "viene una serie de partidos amistosos, y las Eliminatorias parten el próximo año. Es una tremenda ilusión".

Mega transmitirá los partidos de "La Roja" a partir del segundo semestre de este 2026, luego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Todo sobre Selección Chilena