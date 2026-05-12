"Me voy a ir con mi hija": Karina no logró impedir que Joaquín se llevara a Berni del departamento en EJDO
En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegó al departamento de Ignacia (Cota Castelblanco) para conversar con ella, pero solo encontró a Karina (Jacinta Rodríguez) con la bebé.
Molesto por la falta de precaución de su ex con la seguridad de Berni, Undurraga la tomó entre sus brazos, dispuesto a llevársela consigo.
Karina no se puede oponer
"Me voy a ir con mi hija. Escúchame bien, Karina, yo me voy a ir con mi hija ahora", lanzó mientras la pintora intentaba retenerlo de alguna manera. Nacha dejó a Berni a su cuidado, pero está contra la espada y la pared. ¿Cómo impedirle a Joaquín que se la lleve si es su padre y tiene derecho?Ir a la siguiente nota
"Si de verdad te importa que la Berni esté bien, lo mejor que puedes hacer es no meterte y correrte de la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitármela de los brazos? No hagas nada estúpido", le dijo el empresario.
Kari tuvo que obedecer, sin embargo le advirtió a Nacha de la situación con una urgente llamada telefónica.Ve el capítulo en