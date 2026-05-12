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"Me voy a ir con mi hija": Karina no logró impedir que Joaquín se llevara a Berni del departamento en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegó al departamento de Ignacia (Cota Castelblanco) para conversar con ella, pero solo encontró a Karina (Jacinta Rodríguez) con la bebé. 

Molesto por la falta de precaución de su ex con la seguridad de Berni, Undurraga la tomó entre sus brazos, dispuesto a llevársela consigo. 

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Karina
El Jardín de Olivia / MEGA

Karina no se puede oponer

"Me voy a ir con mi hija. Escúchame bien, Karina, yo me voy a ir con mi hija ahora", lanzó mientras la pintora intentaba retenerlo de alguna manera. Nacha dejó a Berni a su cuidado, pero está contra la espada y la pared. ¿Cómo impedirle a Joaquín que se la lleve si es su padre y tiene derecho?

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"Si de verdad te importa que la Berni esté bien, lo mejor que puedes hacer es no meterte y correrte de la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitármela de los brazos? No hagas nada estúpido", le dijo el empresario. 

Kari tuvo que obedecer, sin embargo le advirtió a Nacha de la situación con una urgente llamada telefónica. 

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