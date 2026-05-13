¡La descubrió junto a Joaquín! Bastián evidenció la cercanía de Elisa con el ex de su hermana en EJDO
En el capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tiene la sospecha de que Elisa (Carla Medel) le esconde algo y por fin confirmó que la joven no llegó de casualidad al Grupo Vial.
Al verla salir del edificio, Bastián la siguió y descubrió que la trabajadora social se subía al auto de Joaquín (Francisco Dañobeitia) como si lo conociera desde hace mucho tiempo.
Una mentira más de Elisa
Entonces, quiso ponerla a prueba. Walker la llamó para saber dónde estaba. "Eli, necesito hablar contigo, pero parece que te fuiste, ¿no?", le dijo.Ir a la siguiente nota
"Sí, es que iba a juntarme a un brunch con unas amigas, me acabo de subir al Uber. Es que me exigieron que les pagara el piso", se excusó ella.
Al evidenciar la mentira, Bastián prefirió guardar silencio y esperarla para una confrontación cara a cara: "Ya, pásalo bien y cuando vuelvas de tu brunch, pasa a mi oficina, ¿ya? Tenemos harto que conversar".Ve el capítulo en