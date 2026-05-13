¡La descubrió junto a Joaquín! Bastián evidenció la cercanía de Elisa con el ex de su hermana en EJDO

13 may. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tiene la sospecha de que Elisa (Carla Medel) le esconde algo y por fin confirmó que la joven no llegó de casualidad al Grupo Vial.

Al verla salir del edificio, Bastián la siguió y descubrió que la trabajadora social se subía al auto de Joaquín (Francisco Dañobeitia) como si lo conociera desde hace mucho tiempo.

Una mentira más de Elisa

Entonces, quiso ponerla a prueba. Walker la llamó para saber dónde estaba. "Eli, necesito hablar contigo, pero parece que te fuiste, ¿no?", le dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Sí, es que iba a juntarme a un brunch con unas amigas, me acabo de subir al Uber. Es que me exigieron que les pagara el piso", se excusó ella.

Al evidenciar la mentira, Bastián prefirió guardar silencio y esperarla para una confrontación cara a cara: "Ya, pásalo bien y cuando vuelvas de tu brunch, pasa a mi oficina, ¿ya? Tenemos harto que conversar".