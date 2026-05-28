"No puede ser...": Jaime quedará en negación tras enterarse de la muerte de Coke en el capítulo 135 de RDS

28 may. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 135 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) llegará llorando hasta la casa de Jaime (Francisco Reyes) tras enterarse de la muerte de Coke (Diego Muñoz).

En la puerta se encontrará con Pili (Paloma Moreno), quien le pedirá que le cuente a ella lo que está pasando antes que a Jaime; será en ese momento donde la profesora le revelará que Coke falleció.

Reunión de Superados / MEGA

La desconsolada reacción de Jaime

Más adelante, podremos ver que Tere y Pili estarán consolando a Jaime, quien se encontrará sentado en las escaleras de su casa, sin poder creer lo que pasó con su amigo.

"Pero es que no puede ser, Pilar, díganme que no es verdad, díganme qué le pasó al Coke...", dirá, antes de quedarse sin palabras y ser consolado por su hija y pareja.