Con expertos y análisis de casos: Así será Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Estamos a solo días del estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, y es que el nuevo programa de Mega liderado por Carmen Gloria Arroyo tiene fecha para el próximo martes 2 de junio después de Meganoticias Alerta.
Con este nuevo formato, Carmen Gloria Arroyo buscará abordar conflictos ciudadanos desde una mirada directa, cercana y clara, incorporando distintas voces para profundizar en las historias y entregar nuevas perspectivas a la audiencia.
Por lo mismo, en un nuevo adelanto, fue la propia abogada quien explicó al público cómo será su programa y lo que pueden esperar.
Lo que puedes esperar de Carmen Gloria: Fuerte y Claro
"Un nuevo estudio, un gran equipo y un espacio necesario para hablar fuerte y claro", partió diciendo Carmen Gloria, y agregó que "detrás de cada caso hay una historia, y detrás de cada historia, personas que necesitan ser escuchadas, orientadas y acompañadas".
Asimismo, en las imágenes se puede ver a un gran equipo multidisciplinario que está listo para responder todas las dudas a tu caso e historia desde distintas aristas.
¡No lo olvides! Carmen Gloria: Fuerte y Claro este martes 2 de junio después de Meganoticias Alerta.
Leer más de