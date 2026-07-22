¿Cuándo se hace cargo un seguro de hogar? Carmen Gloria responde a dudas de afectados por sistema frontal

22 jul. 2026 - 16:16 hrs.

Fuerte y Claro abrió un canal para recibir preguntas de su audiencia. Isabel Molina es de La Serena y fue una de las afectadas por el desborde del canal Bellavista, lo que dejó inundado su hogar.

"¿Qué tipo de seguro o con qué tipo de resguardo cuento con la inmobiliaria para poder solucionar este problema?", consultó al estudio.

Carmen Gloria Arroyo señaló que "cuando uno tiene una propiedad y esa propiedad está asociada a un crédito hipotecario, hay seguros involucrados. (...) Lo primero es que realicen una revisión de esa póliza, pónganse en contacto con el banco o quien le haya otorgado el crédito para verificar qué contiene la póliza de seguro, cuál es la cobertura que tiene y si contiene el adicional de inundaciones".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Y agregó que "si es la propia persona la que contrata el seguro, ojo que pueden que (daños por terremotos e inundaciones) las hayan dejado afuera porque cada uno de estos adicionales va subiendo también el costo del seguro".

Este seguro hogar aplica tanto a viviendas usadas como nuevas.

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