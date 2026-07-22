"Nos sirvió para resguardar nuestras vidas": Carlos y su familia se escondieron en un ático durante temporal

22 jul. 2026 - 15:46 hrs.

El desborde del canal Bellavista en La Serena dejó a los vecinos de la ciudad bajo el agua. Uno de los afectados fue Carlos, quien junto a su familia debieron resguardarse en un ático durante 12 horas, en espera a que llegara la ayuda.

La buhardilla no venía en los planos originales de la casa que compró hace dos años. Carlos la construyó para almacenaje y en esta emergencia terminó siendo un refugio durante las horas más álgidas del temporal.

"Esto lo construí —esto no vino con la casa— obviamente la idea era guardar objetos simplemente. Por fortuna nos sirvió en este momento para poder resguardar nuestras vidas", señaló a Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

El Jardín de Olivia / Mega

"Los verdaderos héroes"

"En el momento que ya comienza a rebasar el nivel el agua dentro de la casa, dada la condición de mi esposa y, por supuesto, mis hijos, decidí que ingresáramos momentáneamente en resguardo, porque realmente desconocíamos qué estaba sucediendo", señaló.

Pero pese a este escenario, todavía desconocían la magnitud del temporal en la ciudad: "Arriba nos dimos cuenta por la radio, por la televisión, que estábamos completamente inundados, sin escapatoria".

Estaban a la espera de ayuda de las autoridades, pero Carlos relató que fueron sus vecinos quienes primero le tendieron una mano. "La única ayuda que tuvimos durante este desastre fue la de los vecinos, fue la más grande ayuda. Nuestros vecinos son los verdaderos héroes".

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