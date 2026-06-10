Una ampliación irregular causa tensión entre vecinas: La disputa se extiende hace 5 años

10 jun. 2026 - 15:48 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos la historia de Paulina, quien por buscar el bienestar de su familia terminó envuelta en un conflicto con una de sus vecinas.

Ella vive desde hace muchos años en la misma vivienda de la comuna de Macul, la cual cuenta con 40 m². En la medida en que su familia crecía, se hizo imperiosa la necesidad de ampliar la casa, construyendo un segundo piso con más dormitorios.

En 2021, Paulina y su pareja usaron los retiros del 10% de las AFP para iniciar las obras y en un principio contaron con el consentimiento de la vecina que vive en la propiedad colindante. Sin embargo, cuando ya contaban con un 90% de avance y casi 14 millones invertidos, funcionarios municipales se presentaron para parar la construcción.

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¿Modificación a la construcción o paralización total?

"Yo le expliqué que podía modificar sin ningún problema todo lo que a ella le molestaba; que no podía sacar las ventanas traseras, porque en realidad las ventanas traseras son de los dormitorios de mi hijo, pero sí las podía achicar", afirmó la denunciante, pero pese a esta voluntad de llegar a un acuerdo, su vecina no ha transado.

"A mí me han llegado dos veces a fiscalizar acá, que no he estado en la vivienda. Me han llegado dos veces partes del juzgado policial local y he tenido que pagar 10 UTM ($715.00 aproximadamente)".

Desde ese entonces, el segundo piso se quedó inconcluso, lo que ha provocado externalidades como la anidación de palomas y el deterioro de los materiales. Por su parte, la municipalidad no se ha pronunciado con una alternativa al respecto.

"Recurrí a ustedes porque yo no encuentro ninguna solución", señaló al estudio.

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