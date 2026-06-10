Vecina responde a reclamos de Paulina por paralizar ampliación de su casa: Obras habrían dañado su propiedad

10 jun. 2026 - 16:40 hrs.

Paulina, vecina de Macul, habló en Carmen Gloria: Fuerte y Claro sobre la construcción de un segundo piso en su propiedad, la que se encuentra paralizada hace cinco años debido a conflictos con una vecina.

Se trata de Isabel, quien mediante un contacto telefónico reveló su postura al respecto, denunciando que las obras de Paulina no solo se realizaron sin permiso municipal, sino que también causaron daños en su casa.

"Ellos nunca a mí me dijeron que iban a ser un segundo piso. Se empezaron a subir a mi techo, me empezaron a romper el zinc que tiene mi casa. Empezaron mal porque la municipalidad dice que ellos no tienen un permiso para construir", señaló al programa.

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El consejo de los expertos

Paulina quería pedir una autorización firmada de Isabel para continuar con la construcción, pero el juez de policía local, Vladimir Mondaca, señaló que se debe buscar otra instancia para legalizar la obra. "No recurra al vecino, recurra al director de obra, a través de su arquitecto, o vaya a la municipalidad y pregunte cuáles son las condiciones de edificación", dijo.

"Si bien su autorización es importante, es uno de los tantos documentos que necesita doña Paulina, y el más importante es el plano que hable del proyecto, que establezca en qué material se va a hacer, cómo se va a hacer, y posterior autorización del departamento de obras de la municipalidad", aseguró Carmen Gloria Arroyo.

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