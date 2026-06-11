"Es la única herramienta de movilidad social": El sentido llamado de Carmen Gloria Arroyo por deudas del CAE
Carmen Gloria Arroyo se conmovió con el caso de Daniela, una joven que carga con la responsabilidad de mantener económicamente tanto su propio hogar como el de su madre, quien no puede trabajar por encontrarse con licencia médica. A eso se suma la presión del Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyas cuotas e intereses agravan más su situación financiera
En el programa, la abogada empatizó con esta familia. "Para mí es imposible no ponerme en la situación de mamá", comenzó.
"El Estado ha mermado la confianza respecto a este tema. Tuvimos autoridades que prometieron condonación del CAE, otros que prometieron que iban a cobrar solo a los que ganaban $5 millones. Después no, le iban a cobrar a los que ganan sobre $3,5 millones y ahora están embargando sin ningún criterio a gente que gana $600 mil como el caso de Daniela", dijo.Ir a la siguiente nota
En este sentido, recalcó emocionada que "la educación para muchos es la única herramienta de movilidad social; la única y nuestras madres nos han repetido... mi mamá lo decía 'la única herencia que puedo dejarte es la educación'".
"No es algo con lo que podemos jugar. (...)El cómo, el cuándo, que sea mirando a las personas de frente y manteniendo esto más allá del gobierno de turno", cerró.
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