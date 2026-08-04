"Manden buenas vibras...": Ignacia Antonia pide ayuda con exámenes que se debe realizar por su salud

04 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Ignacia Antonia transformó su vida por completo tras dar a luz a la pequeña Ambelia Ignacia, quien llegó para que la influencer tenga otra forma de ver las cosas y asumir nuevos desafíos.

Por lo mismo, la figura de redes sociales se afianzó bastante en su grupo de seguidoras y ellas se convirtieron en una especie de muro de contención y ayuda para Ignacia Antonia, por lo que decidió compartir bastante con ellas.

Es así como Ignacia Antonia subió una fotografía a historias de Instagram donde pedía ayuda una vez más a sus seguidores y seguidoras.

Ignacia Antonia pide ayuda a sus seguidoras

Precisamente, la postal de Ignacia Antonia era para pedir ayuda a sus seguidoras con unas oraciones, ya que se debía someter a unos exámenes.

"Hoy fui a hacerme exámenes de sangre para ver que todo esté bien con mi salud, así que manden good vibes (buenas vibras)", escribió Ignacia, mientras posteaba una fotografía de ella.

Instagram

De esta manera, Ignacia Antonia sigue esperando, hasta el cierre de esta nota, los resultados de los exámenes para conocer de su salud.

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