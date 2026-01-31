"Se devolvieron la vida mutuamente": Yamila Reyna y Américo encantan a fans con divertido sketch en pareja

31 en. 2026 - 15:00 hrs.

Casi se cumple un año desde que Yamila Reyna y Américo hicieron oficial su romance y ambos demuestran constantemente lo felices que están juntos, a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, la pareja encantó a sus seguidores al compartir en sus cuentas de Instagram un divertido spot, llamado "Cuando invitas a 'la indicada'", para promocionar el show de comedia de la actriz. La secuencia es solo un reflejo de la complicidad entre ambos.

El divertido sketch en pareja de Yamila Reyna y Américo

En el video, ambos disfrutan de una comida juntos cuando, tras un beso, a Américo se le cae la servilleta. Mientras él se agacha a recogerla, Yamila coloca su mano en el borde de la mesa para "cuidarlo", aunque en realidad aprovecha para robarle comida de su plato.

Al descubrirla, el cantante reacciona con una sonrisa tierna, mientras Yamila queda con una graciosa expresión de “atrapada en el acto”. La escena, simple pero encantadora, emocionó mucho a sus fans.

"Amo tanto a esta pareja maravillosa. Se devolvieron la vida mutuamente", comentó una usuaria. Otros dejaron mensajes similares, como: "Me encantan, sean felices"; "Solo tienen que disfrutar su amor, vívanlo a concho"; "Sigan así reinventando el día a día. Se ven maravillosos como pareja".

