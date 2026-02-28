Recrea el maquillaje de Marcela Vacarezza en Viña: Este es el paso a paso de su deslumbrante look

28 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Durante la gala del Festival de Viña del Mar, Marcela Vacarezza fue una de las celebridades que más brilló sobre la alfombra roja. Su elegante vestido en blanco y negro cautivó a todos, pero su deslumbrante maquillaje también se robó las miradas.

A través de un video que compartió en Instagram, la animadora mostró el paso a paso detrás de ese impecable y delicado look que resaltó las facciones de su rostro.

Paso a paso del maquillaje de Marcela Vacarezza

Como se aprecia en el clip, su maquillista Trini Araya le aplicó una prebase de ojos antes de resaltar su mirada con sombras mate en tonos marrón y otra sombra con ligeros destellos dorados en el párpado móvil.

Para completar ese efecto glamuroso, ideal para grandes eventos, a Marcela se le hizo un delineado negro en la línea de agua y se le rizaron las pestañas con varias capas de máscara.

Tras definir los ojos, se equilibró el tono de su piel con una base luminosa, un toque de rubor rosa y un sutil contorno que realzó sus pómulos. Los labios en un tono rosa suave fueron el toque dulce que armonizó el maquillaje.

Todo el look, realizado con productos de la marca francesa Lancôme, se selló con un spray fijador para garantizar que Marcela Vacarezza luciera impecable a lo largo de la jornada.

