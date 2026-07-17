Conocida chica reality responde a críticas por cirugías estéticas: "No cualquiera es tan valiente"

17 jul. 2026 - 13:10 hrs.

Hace un mes la chica reality Fernanda Valenzuela se sometió a una cirugía estética por la que ahora está recibiendo muchas críticas.

En reacción, compartió un video y una sentida reflexión sobre la difícil etapa de recuperación por la que deben pasar quienes deciden realizar este tipo de procedimientos.

La reacción de Chilota a críticas por operarse

Fernanda Valenzuela, conocida en redes como la "Chilota", invitó a sus detractores a ponerse en su lugar y sufrir los efectos de una cirugía estética.

"Es fácil criticar desde la comodidad. A ver, opérate tú, pasa los dolores de no poder caminar, de los masajes. Pasa la frustración de no poder caminar sin ayuda los primeros días, de necesitar a alguien para todo", dijo.

Instagram @lachilota.oficial

La influencer resaltó que por momentos no podía moverse por el dolor y que le costó mucho dormir en las primeras semanas. "Tener el cuerpo inflamado, verte al espejo y sentirte peor que antes", expresó.

"Operarse no es para cualquiera, porque no cualquiera es tan valiente de renunciar a la comodidad por el sufrimiento y renunciar a un cuerpo que te ha acompañado durante toda tu vida", sentenció.

"Así que no, 'operada cualquiera' no es un insulto, porque no cualquiera es tan valiente como la que se atrevió a dejar atras sus miedos e inseguridades por el amor a una misma. Porque amor propio no quiere decir quedarte como estás, es mejorar día a dia para lograr la mejor versión", concluyó.

"Estás quedando cada día más hermosa. Así que recuerda que cada proceso que pasaste y que estás pasando valdrá la pena"; "¡Qué valiente! Ánimo, Chilotita, en un tiempo solo serán recuerdos y verás lo feliz que eres con ese cuerpazo"; "Amo que la gente sea feliz y cumpla sus sueños", escribieron algunos seguidores en su post.

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