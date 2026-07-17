"Esta vez te equivocaste": Maxi Ferres responde a acusaciones de maltrato por dejar a su perrito en el balcón

17 jul. 2026 - 11:30 hrs.

El modelo argentino Maxi Ferres respondió a una serie de críticas en su contra por supuestamente abandonar a su perrito en el balcón durante las fuertes lluvias en Santiago.

Una cuenta especializada en rescate animal publicó en Instagram varios videos de la mascota en el exterior del departamento, luego de recibir mensajes de varios usuarios que acusaban al ex participante de Doble Tentación de dejar al perro dóberman a expensas del frío durante horas.

Reacción de Maxi Ferres a acusaciones de maltratar a su perro

Maxi Ferres compartió en sus historias los mensajes privados que intercambió con la activista y un par de videos para explicar la situación de su perrito Braco.

"Pucha, qué lástima lo que acabas de hacer. De todas formas, entiendo que probablemente lo hiciste con buena intención. Solo para ponerte en contexto: estaba limpiando el departamento y, mientras lo hacía, dejé a mi perro afuera un momento", escribió.

Instagram @simplementerescatista

"Él duerme siempre adentro y lo cuido como si fuera mi hijo. Por eso me dolió que alguien dijera que lo tengo en malas condiciones, porque está muy lejos de la realidad", continuó.

"Valoro mucho la labor que haces como rescatista y te felicito por eso, pero esta vez te equivocaste y sacaste una conclusión sin conocer la situación", apuntó. "Soy súper honesta y valoro que respondas mediante tu cuenta aclarando la situación", dijo en respuesta la rescatista.

Seguidamente, el ex chico reality apareció en unos videos junto a Braco para hablar sobre el tema. "Gente, mi perro está acá, mi bebé. Y sí, lo tenía en un balcón hace un ratito porque estaba limpiando la casa. Pero ya está adentro conmigo como siempre. Así que para los que hablan boludeces, saben que es mi hijo", dijo.

"¿Te maltrato, hijo? Espero que ya se haya aclarado (...) Una lástima, una paja, pero bueno. Ahora, todos los que me están escribiendo, espero que borren esos mensajes y entiendan que no fue así", insistió.

Instagram @ferresmaxi

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