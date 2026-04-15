"Lo mejor del año": El chiste sobre ansiosos que provocó ataque de risa a Kike Morandé en Detrás del Muro

15 abr. 2026 - 10:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Kike Morandé y Rodrigo Villegas estallaron de risa con un divertido sketch.

En la rutina, Beto Espinoza interpretó a una persona evidentemente ansiosa, quien se acercaba a un lugar preguntando: "Hola ¿Aquí la reunión de ansiosos?".

Toto Acuña fue el encargado de responder "sí, pero es a las 10 y media", a lo que Espinoza remató diciendo: "Chupa.. entonces".

Detrás del Muro / Mega

El ataque de risa de Kike Morandé

Este breve pero efectivo sketch desató carcajadas en el estudio, especialmente en Morandé y Villegas.

"Muy buena, muy buena, lo mejor del año, hasta aquí", expresó el animador del programa entre risas, destacando la rutina.