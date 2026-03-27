Como en Isla Paraíso: Francisco Melo destroza la consulta del doctor Sordo en Detrás del Muro

27 mar. 2026 - 23:10 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Francisco Melo fue atendido por el doctor Sordo (Toto Acuña) en "El Cesfam".

El reconocido actor nacional llegó a este centro asistencial por un problema de macrotia, una condición caracterizada por orejas excesivamente grandes.

La situación dio paso a que el doctor Sordo realizara una serie de chistes sobre sus orejas, lo que comenzó a generar la molestia de Melo.

Detrás del Muro / Mega

Francisco Melo destroza la consulta del doctor Sordo

El detonante que hizo estallar al actor fue cuando le informaron que la operación a la que debía someterse costaba 10 millones de pesos y que no podía hacerlo por Fonasa. Debido a esto, Melo comenzó a destruir la consulta del doctor, parodiando su icónica escena de la teleserie Isla Paraíso.

"¡Discúlpeme señor! ¡Yo no voy a aguantar! ¿Sabe qué más? Váyase a la mier… Te voy a denunciar, te voy a demandar", expresó Pancho tras lanzar todos los muebles al piso.

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