Como en Isla Paraíso: Francisco Melo destroza la consulta del doctor Sordo en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Francisco Melo fue atendido por el doctor Sordo (Toto Acuña) en "El Cesfam".
El reconocido actor nacional llegó a este centro asistencial por un problema de macrotia, una condición caracterizada por orejas excesivamente grandes.
La situación dio paso a que el doctor Sordo realizara una serie de chistes sobre sus orejas, lo que comenzó a generar la molestia de Melo.
Francisco Melo destroza la consulta del doctor Sordo
El detonante que hizo estallar al actor fue cuando le informaron que la operación a la que debía someterse costaba 10 millones de pesos y que no podía hacerlo por Fonasa. Debido a esto, Melo comenzó a destruir la consulta del doctor, parodiando su icónica escena de la teleserie Isla Paraíso.Ir a la siguiente nota
"¡Discúlpeme señor! ¡Yo no voy a aguantar! ¿Sabe qué más? Váyase a la mier… Te voy a denunciar, te voy a demandar", expresó Pancho tras lanzar todos los muebles al piso.
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