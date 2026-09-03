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¡Con Álvaro Salas como gran invitado! Este viernes 4 de septiembre nuevo capítulo de Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

Este viernes 4 de septiembre, Detrás del Muro presentará un nuevo capítulo cargado de sketches, personajes y situaciones que prometen sacar más de una carcajada a los televidentes.

El espacio de Mega, conducido por Kike Morandé, tendrá en esta oportunidad a un invitado especial: el humorista Álvaro Salas, quien se sumará al elenco para ser parte de las distintas rutinas preparadas para esta jornada.

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Durante el capítulo, Salas participará en diversos sketches junto al elenco de Detrás del Muro, protagonizando divertidas situaciones que le permitirán compartir con los distintos personajes del programa.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 4 de septiembre, a las 22:15 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

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Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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