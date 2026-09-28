Savka Pollak busca la mayor cantidad de aciertos cantando "La Incondicional" de Luis Miguel en Dale Play

28 sept. 2026 - 18:40 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Savka Pollak fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo durante la interpretación.

Para asumir el reto, la presentadora de televisión interpretó el éxito "La incondicional", del reconocido cantante Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran motivación, Savka Pollak lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la presentadora de televisión consiguió 11 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $55.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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