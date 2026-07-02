Leandro Martínez demuestra todo su talento vocal cantando "Tal vez" de Ricky Martin en Dale Play

02 jul. 2026 - 18:50 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Leandro Martínez fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Tal Vez", uno de los grandes éxitos del puertorriqueño Ricky Martin.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando todo su talento vocal, Leandro Martínez dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante logró 11 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $55.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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