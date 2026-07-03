Dale Play - Capítulo 116: Dos fundaciones lo dejan todo por los tres millones de pesos

03 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo solidario de Dale Play, donde dos fundaciones se enfrentaron en una entretenida competencia con el objetivo de reunir la mayor cantidad de dinero para apoyar sus respectivas causas.

En esta oportunidad, el equipo azul representó a Fundación Debra, organización presentada por Joaquín Silva. El equipo fue liderado por su capitana Carolina Soto y contó además con la participación de la ex chica reality Paula Bolatti y el exfutbolista Manuel Neira.

Por su parte, el equipo naranjo compitió en representación de Fundación Corpaliv, institución presentada por Eva Mora. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Carla Ballero y el cantante Álvaro Véliz.

Dale Play / Mega

¿Qué fundación logrará quedarse con el premio mayor?

La competencia avanzó con una serie de desafíos que pusieron a prueba la coordinación, rapidez y conocimiento musical de los equipos. A lo largo de la jornada, los representantes de ambas fundaciones enfrentaron dinámicas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", buscando reunir la mayor cantidad de dinero para la causa que representaban.

La definición llegó con la tradicional "Cuenta Regresiva", la instancia decisiva del programa en la que uno de los equipos obtuvo la oportunidad de competir por el gran premio de $3.000.000, monto que podría significar una importante ayuda para la fundación ganadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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