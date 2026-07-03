"Estuvo excelente": Carla Ballero saca aplausos adivinando artistas en Tírame la Pista de Dale Play

03 jul. 2026 - 18:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Carla Ballero fue la elegida por el equipo naranjo para liderar Tírame la Pista, uno de los desafíos más entretenidos del programa.

En esta dinámica, el participante debe adivinar el nombre de distintos artistas a partir de las pistas entregadas por sus compañeros.

El resultado

A lo largo del juego, la actriz logró acertar nombres como Luis Jara, Paulina Rubio y Princesa Alba, demostrando un destacado desempeño.

Dale Play / Mega

Una vez que el tiempo llegó a su fin, Cote Quintanilla destacó el rendimiento de Carla Ballero y señaló: "Yo creo que hay que darle un aplauso a Carla porque estuvo excelente".

Finalmente, la animadora reveló que Ballero consiguió cinco respuestas correctas, permitiendo que su equipo sumara $100.000 al pozo de la fundación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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