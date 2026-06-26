¿Por qué Detrás del Muro no irá en vivo este viernes?: Kike Morandé explica con importante noticia

26 jun. 2026 - 22:18 hrs.

Este viernes 26 de junio, Detrás del Muro presentará un capítulo diferente al habitual. En lugar de una emisión en vivo, el espacio conducido por Kike Morandé exhibirá un compacto con los mejores momentos que ha dejado el programa desde su regreso a las pantallas de Mega.

Fue el propio animador quien explicó las razones detrás de esta decisión, adelantando además importantes novedades para el futuro del espacio.

"Hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a hacer un programa donde vamos a revisar los mejores momentos que llevamos en estos 15 capítulos que ya tenemos en Mega. Increíble cómo pasa el tiempo. Quince capítulos son cuatro meses", comentó.

Detrás del Muro / Mega

Kike Morandé explica por qué Detrás del Muro no irá en vivo

Morandé reveló que el equipo se encuentra en pleno proceso de traslado a un nuevo estudio, razón por la que esta semana no será posible realizar el programa en directo.

"¿Sabe por qué no estamos en vivo? Porque nos estamos cambiando de casa. Nos estamos cambiando de estudio, a un estudio más grande, un estudio con más público, un estudio que nosotros creemos que es más bonito. Va a ser igual de lindo, con unas pantallas nuevas, me dijeron, muy buenas", explicó.

El animador aseguró que todo el equipo está entusiasmado con esta nueva etapa y confirmó cuándo regresarán a las transmisiones en vivo. "Así que estamos súper entusiasmados en reaparecer luego, en dos semanas más, porque esta no vamos a estar, pero la próxima sí. Les pido mil disculpas, pero es primera vez que vamos a estar en diferido y no en vivo y en directo", señaló.

Finalmente, Kike Morandé invitó a los televidentes a disfrutar de esta edición especial del programa. "Así que un saludo muy grande, que les vaya súper bien y gocen el programa", concluyó.

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