¿Qué día y a qué hora es el estreno de Detrás del Muro?

07 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Estamos a solo días de un estreno que no dejará a nadie indiferente. El estelar de humor Detrás del Muro vuelve a las pantallas de Mega.

El exitoso programa que conquistó a millones de chilenos retorna a nuestro canal, nuevamente encabezado por Kike Morandé.

Mucha atención, porque el reconocido animador de televisión no estará solo, sino con todos los integrantes del elenco de lujo compuesto por: Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Mega

¿Cuándo se estrena Detrás del Muro?

Para reírte hasta llorar con Detrás del Muro, sintoniza Mega el próximo viernes 13 de marzo.

Podrás disfrutar del primer episodio del estelar de humor inmediatamente después de Meganoticias Prime, es decir, a las 22:30 horas.

Todo sobre Detrás del Muro