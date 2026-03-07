Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Qué día y a qué hora es el estreno de Detrás del Muro?

  • Por Sebastián Paillafil
¿Qué día y a qué hora es el estreno de Detrás del Muro? Mega

Estamos a solo días de un estreno que no dejará a nadie indiferente. El estelar de humor Detrás del Muro vuelve a las pantallas de Mega.

El exitoso programa que conquistó a millones de chilenos retorna a nuestro canal, nuevamente encabezado por Kike Morandé.

Lo más visto de Detrás del Muro

Mucha atención, porque el reconocido animador de televisión no estará solo, sino con todos los integrantes del elenco de lujo compuesto por: Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Mega

¿Cuándo se estrena Detrás del Muro?

Para reírte hasta llorar con Detrás del Muro, sintoniza Mega el próximo viernes 13 de marzo.

Ir a la siguiente nota

Podrás disfrutar del primer episodio del estelar de humor inmediatamente después de Meganoticias Prime, es decir, a las 22:30 horas.

Todo sobre Detrás del Muro

Leer más de

Minuto a minuto