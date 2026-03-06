Ensayos y mucho humor: Así se prepara el elenco de Detrás del Muro para su gran estreno

06 mar. 2026 - 11:15 hrs.

Queda solo una semana para el estreno de Detrás del Muro y su elenco ya se está preparando para entregar lo mejor de la comedia nacional.

Y es que no todo es fotos, luces y cámaras, sino que también es ensayo, repetición y aprendizaje para dar el mejor contenido de humor que podrás encontrar en la televisión chilena.

A raíz de esto, un equipo de Mega.cl se acercó a las salas de ensayo de Detrás del Muro, para saber cómo avanzan los preparativos para el gran estreno.

Así se prepara el elenco de Detrás del Muro

"Muy contentos todos, son todos macanudos", expresó Kike Morandé, y agregó que era muy importante para él estar una vez más con Ina, productora de Mega.

Asimismo, Belén Mora aseguró que estaban con todas las ganas de hacer reír a un país entero y hacer que a través de la pantalla se note que ellos sí son una familia.

"Si nos portamos bien, no seríamos nosotros", declaró la comediante, mientras que Gustavo Becerra afirmó que el recibimiento ha sido espectacular, por lo que siguen preparando grandes rutinas.

