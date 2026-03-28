Detrás del Muro - Capítulo 3: Pancho Melo intentó seducir a Chofi

28 mar. 2026 - 00:58 hrs.

El segundo capítulo de Detrás del Muro estuvo marcado por la participación de Francisco Melo, quien protagonizó varios de los momentos más comentados de la noche.

Uno de ellos se vivió en la sección El Cesfam, donde el actor interpretó a un paciente con macrotia. La escena rápidamente escaló en intensidad debido a los constantes chistes del doctor Sordo (Toto Acuña), lo que terminó con el personaje de Melo perdiendo el control y desatando el caos en la consulta.

Otro de los sketches de Melo fue el que compartió con Polillita (Paola Troncoso), donde protagonizaron una divertida interacción que sacó carcajadas en el estudio, especialmente por las ocurrencias del personaje al compararlo con su padre.

Detrás del Muro / Mega

Pancho Melo se enfrenta a Tapia

Además, el actor también dio vida al teniente Guerra, quien se reencontró con Chofi, un antiguo amor al cual intentó seducir.

Sin embargo, justo en ese momento apareció el cabo Tapia (Patricio Fuentes), con quien protagonizó una intensa discusión por el amor de la trabajadora de La Nueva Moneda.

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