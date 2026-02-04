Inspirado en popular animé: Otakin revela detalles del especial traje de novio que usará en su matrimonio

04 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El "antiinfluencer" Otakin celebrará su matrimonio el próximo 28 de febrero, una fecha en la que mezclará los elementos tradicionales de la ceremonia que sueña su prometida, con su pasión por el animé.

El pasado mes de diciembre, Rodrigo Fernández -nombre real del creador de contenido- le propuso matrimonio a su pareja, Isabel Castillo. El participante de El Internado reveló en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) algunos detalles que planifica para su boda.

El especial traje de novio de Otakin

Rodrigo quiso darle un toque especial a su matrimonio, al elegir un traje de novio fiel a su estilo. “Mi señora quiere una boda más tradicional y yo le voy a poner la picardía, la esencia del Otakin. Me mandé a hacer un traje de Dragon Ball", comentó.

Instagram @otakin_antiinfluencer

Fernández confió la confección de su atuendo a una tienda de Maipú donde suele mandar a hacer sus looks.

"Hacen ropa a medida y ellos me están fabricando el terno. No sé si es más barato, pero sí es mi estilo. No sé cuánto cuesta un traje para matrimonio. Sé que el vestido de mi señora salió muy caro, pero el mío es como un 10% de lo de ella”, dijo.

Su outfit no será el único toque personal para la fiesta, también eligió la música de la iglesia y los platillos de la cena. Habrá "harto animé y vamos a tener un tributo a Mägo de Oz”, agregó.

Invitados de El Internado a la boda

Otakin también enumeró a los compañeros del reality invitados al evento: Carla Ochoa, Paloma Fiuza, Maluco (Luciano Cardoso) y Luis Mateucci.

“No solamente yo decidí quién va al matrimonio. Algunas actitudes le molestaron afuera a mi señora y, si bien puedo haber arreglado esas cosas con ellos, ella lo vivió distinto afuera y también tiene la decisión de quién va o no", admitió.

