"No aportan en absolutamente nada": Otakin reveló qué tres participantes no merecen estar en El Internado

01 feb. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 68 de El Internado, Otakin recibió una picante pregunta del público que generó polémica con los demás participantes.

Fernando Godoy encabezó la actividad donde fanáticos del reality le mandaron consultas a sus participantes favoritos.

En esta ocasión, el creador de contenido tuvo que revelar 3 compañeros que no merecieran estar al interior del encierro.

El Internado

La respuesta de Otakin

Otakin se río de primera pues le pidieron humor y no conflictos, y luego contestó sinceramente: "Arenita, Milo, Adrián".

Luego, entregó sus razones: "No aportan en absolutamente nada, Adrián se está creyendo lo que no es, se cree el mejor cocinero y le han bardeado todos los platos. Milo, para llorar tenemos los sauces afuera y Arenita, los bichitos de afuera hacen más cositas, incluso vuelan".