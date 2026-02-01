"Tenemos mucho tiempo para abrazarnos": El esperado reencuentro de Iván Zamorano y Fernando Solabarrieta
En el capítulo 68 de El Internado, Blu Dumay le regaló un emotivo momento a Fernando Solabarrieta, que involucró a Iván Zamorano.
La joven tuvo la oportunidad de canjear el premio que ganó en una actividad y tuvo una videollamada con sus padres.
En un momento, la ingeniera comercial le dijo al periodista que se uniera a la conversación, marcando el reencuentro de él y el comentarista, luego de estar distanciados durante varios años.
La emoción de Fernando Solabarrieta
En primera instancia, Iván Zamorano le agradeció a su colega por cuidar a Blu Dumay y él explicó la razón por qué lo hacía: "Nada que agradecer, ella es mi sobrina que la vida me regaló y así va a ser para siempre".
Luego, Fernando Solabarrieta agradeció el apoyo que le dio el exfutbolista cuando falleció su papá: "Gracias de corazón por el mensaje, te lo agradezco mucho".Ir a la siguiente nota
"Tranquilo, tenemos mucho tiempo para hablar, tenemos mucho tiempo para abrazarnos, dale con todo ahí no más, cuida a tu sobrina que te ama", agregó el comentarista.
Finalmente, Iván Zamorano le puso un toque de humor a la situación y le pidió a su hija que le hiciera una dieta a su amigo, pero ella aseguró que ya había bajado varios kilos.
