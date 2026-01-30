Incluyó a Berta Lasala: La estrategia de Luis Mateucci para hacer enojar a Laura Bozzo

30 en. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 67 de El Internado, Luis Mateucci les propuso un plan sus compañeros más cercanos para molestar a Laura Bozzo.

"A Berta tenemos que levantar de tal forma que Laura se ponga muy celosa, la levantamos y la otra se va a poner...", expresó.

En ese momento, Agustina Pontoriero recordó que la abogada peruana ya había repasado a la actriz en la Asamblea del Fuego.

El Internado

¿Resultará el plan contra Laura Bozzo?

Akemi Nakamura destacó que solo había que dejar que Berta Lasala demostrara su personalidad y Luis Mateucci estuvo de acuerdo, pero que había que darle el empujón.

Finalmente, todos recordaron que Laura Bozzo dijo que no la compararan con una actriz chilena, situación que no les gustó para nada.