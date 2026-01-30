Presentado por: Wom Betano Falabella

Incluyó a Berta Lasala: La estrategia de Luis Mateucci para hacer enojar a Laura Bozzo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 67 de El Internado, Luis Mateucci les propuso un plan sus compañeros más cercanos para molestar a Laura Bozzo.

"A Berta tenemos que levantar de tal forma que Laura se ponga muy celosa, la levantamos y la otra se va a poner...", expresó.

Lo más visto de El Internado

En ese momento, Agustina Pontoriero recordó que la abogada peruana ya había repasado a la actriz en la Asamblea del Fuego.

El Internado

¿Resultará el plan contra Laura Bozzo?

Akemi Nakamura destacó que solo había que dejar que Berta Lasala demostrara su personalidad y Luis Mateucci estuvo de acuerdo, pero que había que darle el empujón.

Ir a la siguiente nota

Finalmente, todos recordaron que Laura Bozzo dijo que no la compararan con una actriz chilena, situación que no les gustó para nada. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos