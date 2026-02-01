"Lo sabías": Amenaza a Milo González provocó fuerte discusión entre Fernando Solabarrieta y Laura Bozzo
En el capítulo 68 de El Internado, una polémica se generó en plena actividad, la cual fue protagonizada por Laura Bozzo y Fernando Solabarrieta.
Todo comenzó cuando el periodista reveló que la abogada peruana había intentado persuadirlo para votar por Milo González.
La animadora aceptó haber conversando el tema, pero con otras intenciones: "El que yo te haya dicho a ti era para sondearte ¿Ok? Tú lo sabías porque Tom había hablado contigo".
Se desarman los bandos
Sin embargo, Fernando Solabarrieta aseguró que él no tenía conocimiento de la estrategia que iban a emplear contra su compañera: "Lo que yo te dije es que sabía para dónde iba la situación, que era distinto, a mí no me lo dijeron".
"Yo no soy imbécil para revelar las cosas que se están planeando por atrás sin estar segura", respondió furiosa Laura Bozzo.
Cuando la discusión estaba bajando, la animadora peruana entregó un nuevo antecedente: "Me dijiste que lo ibas a pensar y algo más, una cosa es la que hablen, yo también miento".
