Otakin reveló el particular motivo por el que se casará el 28 de febrero: "Quería que en mi foto..."
Otakin estuvo presente en un nuevo capítulo de El Internado React, donde contó detalles de su matrimonio, el cual será muy pronto.
Anteriormente, el influencer había revelado en una entrevista que había decidido destinar la mitad del dinero que ganó en El Internado para la fiesta donde se casará con su pareja y madre de su hija.
Ahora, contó que la fecha que eligió fue el próximo 28 de febrero, por un motivo bastante particular e inesperado.
La explicación de Otakin
En conversación con Nati Blaschke y Poli Plores, Otakin se refirió a su motivación por la cual quiere contraer matrimonio en las próximas semanas: "Porque quería que en mi foto saliera Boric, cuando me case por el civil, que salga Boric, no quería que saliera Kast en mi foto".
Tras lo anterior, el creador de contenido hizo una graciosa analogía: "No quiero, es como tener a mi tío Checho atrás, es muy de esa onda, de poner el tomate arriba del completo".
