Con un elemento prohibido: Otakin reveló que pilló a Efrén Reyero y a Adrián Pedraja haciendo un complot
En El Internado React, Otakin reveló un chisme que involucró a Adrián Pedraja y a Efrén Reyero, con el cual Nati Blaschke y Poli Flores quedaron impactadas.
Según reveló el creador de contenido, todo ocurrió una vez que él quería ir al baño y sus dos compañeros se demoraban mucho en salir.
"Adrián se robó un lápiz y yo vi una vez cuando escribió un mensaje y lo pasó por debajo del baño a Efrén, estaban haciendo un complot que nunca funcionó", expresó el influencer.
¿Qué habrán tramado Adrián Pedraja y Efrén Reyero?
Nati Blaschke y Poli Flores quedaron sin palabras y preguntaron cuándo fue realizada esa estrategia que nunca se vio en cámara.
"Jugaban y jugaban a los estrategas y no les funcionaba. No sé qué decía el complot, si miré debajo del baño no más", expresó Otakin, entre risas.
