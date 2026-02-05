Con un elemento prohibido: Otakin reveló que pilló a Efrén Reyero y a Adrián Pedraja haciendo un complot

05 feb. 2026 - 12:18 hrs.

En El Internado React, Otakin reveló un chisme que involucró a Adrián Pedraja y a Efrén Reyero, con el cual Nati Blaschke y Poli Flores quedaron impactadas.

Según reveló el creador de contenido, todo ocurrió una vez que él quería ir al baño y sus dos compañeros se demoraban mucho en salir.

"Adrián se robó un lápiz y yo vi una vez cuando escribió un mensaje y lo pasó por debajo del baño a Efrén, estaban haciendo un complot que nunca funcionó", expresó el influencer.

El Internado

¿Qué habrán tramado Adrián Pedraja y Efrén Reyero?

Nati Blaschke y Poli Flores quedaron sin palabras y preguntaron cuándo fue realizada esa estrategia que nunca se vio en cámara.

"Jugaban y jugaban a los estrategas y no les funcionaba. No sé qué decía el complot, si miré debajo del baño no más", expresó Otakin, entre risas.