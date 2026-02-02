¿Quiere ser Miss?: Blu Dumay responde si participaría en un concurso de belleza

02 feb. 2026 - 23:55 hrs.

Durante su participación en El Internado React, Blu Dumay fue consultada sobre la posibilidad de postular en el futuro a un concurso de belleza.

La integrante del reality aseguró que es una opción que le genera interés, aunque dejó en claro que no se trataría de una decisión impulsiva. "Me gustaría igual, sería una bonita experiencia", comenó diciendo.

"No me lo tomaría a la ligera"

Siguiendo con su relato, Blu fue enfática en señalar que una eventual participación requeriría un compromiso serio. "Pero requiere de mucha preparación y no me la tomaría a la ligera. No podría llegar y postularme, me gustaría prepararme súper bien", explicó.

El Internado / Mega

En ese contexto, la influencer también destacó a referentes recientes de los certámenes nacionales, expresando su admiración por figuras como Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

"Lo hicieron increíble. Yo creo que desde que entró también Celeste, los Misses de Chile cambiaron un montón y se la han jugado por Chile, sinceramente", concluyó.

