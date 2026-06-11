"Te van a multar...": Camila Andrade realiza tradición en atractivo turístico italiano y es advertida

11 jun. 2026 - 12:20 hrs.

El viaje que se está dando Camila Andrade por Europa ha dejado momentos icónicos, así como revelaciones de pareja que han sorprendido a todos en el mundo del espectáculo.

Precisamente, durante su paso por Francia, la modelo penquista hizo pública su nueva relación, mostrando la cara de su pareja, quien la ha estado acompañando durante todo este "eurotrip", así como con la compañía de otros amigos.

Ahora su viaje siguió hasta Italia, donde Andrade se acercó a uno de los monumentos más visitados por los turistas: La Fontana di Trevi.

¿Se cumplirá el sueño de Camila Andrade?

En el carrusel que subió a Instagram, Camila dejó varias fotos y videos de lo que fue su paso por este atractivo turístico. Sin embargo, uno de estos llamó la atención.

Y es que el primer video que se puede apreciar es el de Camila pensando, besando la moneda en su mano, mirando hacia atrás y lanzando la moneda a la fuente, esperando que así se cumpla el deseo que pidió en aquel momento.

"La Fontana di Trevi. SE PASÓ. ¡Cada lugar más lindo que el otro! Qué lindo coleccionar tantos momentos hermosos", comentó Camila, y agregó: "Cariños a todos, pidan siempre sus deseos porque se cumplen".

Como era de esperar, esta acción llamó la atención de sus seguidoras por el deseo que pidió. No obstante, alguno recalcó: "Camila te van a multar, jajajajja, cuando anduve por allá no se podían lanzar monedas", a lo que ella solo contestó: "ups".

Cabe destacar que, según recopila Infobae, esta acción no es multada, pero acercarse a esta parte regulada de la Fontana di Trevi cuesta 2 euros por persona para turistas.

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