"Lo siento, pero yo necesito grabarme": Camila Andrade cumple importante sueño gastronómico en Italia

10 jun. 2026 - 10:20 hrs.

Camila Andrade está disfrutando de unos días de merecido descanso con su nueva pareja, a quien presentó durante su estadía en Francia.

Y es que, tras varios meses oscuros, Camila parece ver la luz y encontrar un futuro brillante con una nueva pareja que, de momento, ha sido muy cercana a ella y la ha apoyado en momentos muy complejos.

Por lo mismo, tras dejar Francia, la pareja se fue a Italia, donde Camila subió una historia a Instagram revelando que cumplió uno de sus sueños.

El sueño que cumplió Camila Andrade en Italia

"Lo siento, pero yo necesito grabarme comiendo mi plato favorito de la vida en Italia, la carbonara, y además se tiene que comer más o menos rápido porque está perfecto", dijo.

Enseguida hizo una mini "reseña" del plato y dijo "no, la cag...", y agregó solo sonidos de lo delicioso que estaba el plato, cumpliendo así uno de los sueños de su vida.

Todo sobre Camila Andrade