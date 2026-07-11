Programación de Mega para este domingo 12 de julio: ¿A qué hora se estrenará Miss Universo Chile 2026?

11 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 12 de julio tendremos el gran estreno de Miss Universo Chile 2026, el programa que definirá a la próxima representante nacional para el certamen de belleza más importante del mundo.

En este espacio, 30 candidatas provenientes de distintos rincones del país iniciarán el desafío de demostrar su preparación, carisma y personalidad frente al jurado y al público, con el objetivo de quedarse con la corona.

A lo largo de la competencia, el espacio acompañará a las participantes en cada etapa del proceso, mostrando sus historias, los desafíos que deberán enfrentar y el esfuerzo que implica cumplir el sueño de representar a Chile en Miss Universo.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 12 de julio?

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