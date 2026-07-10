Reinas de belleza, animadores y estilistas: Conoce al jurado oficial de Miss Universo Chile 2026

10 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Este domingo comenzará la recta final para saber cuál de las 30 candidatas será elegida como la nueva Miss Universo Chile y que nos representará en el certamen a realizarse en Puerto Rico.

Por lo mismo, el certamen contará con un jurado especializado que tendrá que definir a las candidatas que irán pasando por este gran evento que tiene como casa televisiva a Mega.

En concreto, el panel de expertos estará presidido por Viviana Nunes e integrado por Edgardo Navarro, Camila Andrade, Luis Jara y Karen Doggenweiler.

¿Quién es el jurado de Miss Universo Chile 2026?

Viviana Nunes:

La presidenta del jurado es una modelo y comunicadora nacional que es recordada por su extensa carrera en televisión, la que comenzó tras su paso por el Miss Chile de 1981, donde se ubicó en el segundo lugar, siendo una persona con experiencia en este tipo de concursos.

Edgardo Navarro:

Destacado estilista, peluquero y maquillador chileno, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional por su trabajo con la alta sociedad, celebridades y el mundo del espectáculo, siendo una de sus musas Cecilia Bolocco, la única Miss Universo chilena.

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Camila Andrade:

Modelo y destacada panelista de televisión que ha logrado una larga carrera televisiva, además de ser una reina de belleza nacional que ha ejercido en este rol para otros certámenes.

Luis Jara:

Cantante nacional con más de 40 años de trayectoria registrando éxitos como "Mañana" o "Un golpe de suerte", además de ser un hábil comunicador nacional que destacó por ser el conductor del matinal Mucho Gusto.

Karen Doggenweiler:

La querida animadora de Mucho Gusto tomará lugar como parte del jurado oficial de la competencia, siendo catalizadora del clamor popular y uno de los rostros más pedidos en la televisión nacional, gracias a su cercanía con el público.

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