Tras aclarar rol dentro de Volverías con tu ex? 2: Daniel Valenzuela dedica emotivo mensaje a su pareja

15 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Daniel Valenzuela sorprendió este lunes tras dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a su pareja, Andrea Sanhueza. Todo ocurre luego de que se confirmara que su participación en Volverías con tu ex? 2, no era como una expareja más, sino como animador de las actividades.

Recordemos que en un principio el locutor radial ingresó al reality con Yamila Reyna, con el supuesto propósito de retomar su amor.

Fue en el capítulo de anoche cuando sorprendió a las parejas del encierro tras confesar que todo era parte de una dinámica, asegurando que tendría otro rol dentro del encierro.

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El romántico gesto de Daniel Valenzuela

Ante ello, Daniel Valenzuela no quiso seguir esperando y saludó a su pareja a través de las redes sociales.

"Feliz cumpleaños, guapura mía, y aunque por razones de fuerza mayor (ya tú sabes) el saludo tiene unos días de atraso, vale la pena aprovechar este momento para agradecer lo que eres y cómo eres conmigo", partió escribiendo en la descripción de dos fotografías donde aparecía con su pareja.

"Gracias por tu apoyo, por tu confianza, por tu comprensión y por apañarme en mis nuevos desafíos", agregó.

Tras lo anterior, agradeció que pudiese entender su ingreso a Volverías con tu ex? 2, entregándole así la oportunidad de "seguir luchando y soñando".

"Sé que Dios tiene cosas hermosas para ti en este nuevo año, y ahí estaré yo para que las disfrutemos juntos. No hay nada mejor que aún estando en pareja te sientas en libertad, pero sobre todo en paz. Te amo Andy, ¡Feliz cumpleaños!”, concluyó.

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