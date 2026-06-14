"Pelotudo": Luis Mateucci explotará contra Claudio Rojas por defender a Huru Pardo en Volverías con tu ex? 2

14 jun. 2026 - 23:45 hrs. | Act. 15 jun. 2026 - 00:15 hrs.

En el avance del capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, los participantes enfrentarán su primera Asamblea Extraordinaria, en la cual habrá mucha tensión.

Luis Mateucci decidirá votar por Claudio Rojas y le dirá duras palabras en defensa de Huru Pardo: "Te falta mucho ponerte los pantalones bien puestos, vos sos machito para decirle quiénes pueden ser sus amigas. Sos un pelotudo, cuando te necesitó, no hiciste nada, sos un cag...".

El abogado decidirá retirarse del lugar, pero como el argentino seguirá gritándole, Julio César Rodríguez tendrá que intervenir.

Volverías con tu ex? 2

El accidente de Carlos Águila

Por otro lado, los participantes llegarán a la primera prueba de salvación, para no ir a la competencia de eliminación.

Será el turno de Carlos Águila y tendrá un grave accidente al caer de gran altura, pues una de las escaleras cederá y será sacado de urgencia en ambulancia.