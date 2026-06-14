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"Pelotudo": Luis Mateucci explotará contra Claudio Rojas por defender a Huru Pardo en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, los participantes enfrentarán su primera Asamblea Extraordinaria, en la cual habrá mucha tensión. 

Luis Mateucci decidirá votar por Claudio Rojas y le dirá duras palabras en defensa de Huru Pardo: "Te falta mucho ponerte los pantalones bien puestos, vos sos machito para decirle quiénes pueden ser sus amigas. Sos un pelotudo, cuando te necesitó, no hiciste nada, sos un cag...".

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El abogado decidirá retirarse del lugar, pero como el argentino seguirá gritándole, Julio César Rodríguez tendrá que intervenir. 

Volverías con tu ex? 2

El accidente de Carlos Águila

Por otro lado, los participantes llegarán a la primera prueba de salvación, para no ir a la competencia de eliminación. 

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Será el turno de Carlos Águila y tendrá un grave accidente al caer de gran altura, pues una de las escaleras cederá y será sacado de urgencia en ambulancia. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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