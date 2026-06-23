"¡Cabeza de micrófono!": Fernanda Brown bromea a Estefi Marquis por su físico y recibe feroz réplica
En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown bromeó a Estefanía Marquis por su cabello, tratándola de "cabeza de micrófono".
"¡Miren la que anda con cabeza de micrófono! ¡Apareció un Jackson Five!", gritó desde su cama en referencia a la modelo.
Cansada de los comentarios de su compañera de encierro, Estefi fue directamente a increparla: "Yo no te huev… por tu sexualidad. No me huev… a mí", lanzó.
La respuesta Estefi
Tras lo anterior, le exigió que parara con sus bromas sobre el físico, dado que era algo que no correspondía.
A solas, Fernanda Brown y Yasmín Valdés cuestionaron la escasa tolerancia de la modelo.
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